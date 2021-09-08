Правительство выделило почти 2 млрд рублей на обновление библиотек и детских театров

Правительство России направит в регионы более 1,9 млрд рублей на обновление библиотек, пополнение книжных фондов, покупку оборудования для детских театров. Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

Как сообщает пресс-служба кабмина, 1 млрд из этой суммы пойдет на модернизацию библиотек, 550 млн рублей — на пополнение книжных фондов. Планируется, что не менее 150 муниципальных библиотек переоснастят по модельному стандарту, и для них закупят как минимум 1 млн единиц книжной продукции.

Кроме того, 380 млн рублей направят на техническое оснащение детских театров. По меньшей мере на 30 региональных площадках появится новое оборудование.

Накануне кабмин выделил 2 млрд рублей на мероприятия по борьбе с распространением опасных инфекций, напоминает RT.

