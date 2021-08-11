Правительство выделило более 67 млн рублей на защиту от селей и лавин в Приэльбрусье

Более 67,4 млн рублей выделят на строительство инженерных сооружений, защищающих от сходов селевых потоков и лавин в Кабардино-Балкарии. Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр РФ Михаил Мишустин, сообщает пресс-служба кабмина.

Средства будут выделены из резервного фонда, отмечает RT. Благодаря федеральному финансированию в Приэльбрусье возведут защитные сооружения от поляны Азау до поселка Терскол. При этом часть средств направят на расчистку от селевых наносов действующего селепропускного сооружения на реке Герхожан-Суу.

«В прошлые годы из-за оползней произошло перекрытие русла этой реки и появилась завальная плотина. При прорыве она может привести к образованию мощного селевого потока. Расчистка защитного сооружения позволит это предотвратить», — отметили в правительстве.

