Правительство выделило более 67 млн рублей на защиту от селей и лавин в Приэльбрусье
Более 67,4 млн рублей выделят на строительство инженерных сооружений, защищающих от сходов селевых потоков и лавин в Кабардино-Балкарии. Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр РФ Михаил Мишустин, сообщает пресс-служба кабмина.
Средства будут выделены из резервного фонда, отмечает RT. Благодаря федеральному финансированию в Приэльбрусье возведут защитные сооружения от поляны Азау до поселка Терскол. При этом часть средств направят на расчистку от селевых наносов действующего селепропускного сооружения на реке Герхожан-Суу.
«В прошлые годы из-за оползней произошло перекрытие русла этой реки и появилась завальная плотина. При прорыве она может привести к образованию мощного селевого потока. Расчистка защитного сооружения позволит это предотвратить», — отметили в правительстве.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru