Правительство утвердило энергетическую стратегию России до 2050 года
Правительство России подготовило энергетическую стратегию страны до 2050 года. Об этом сообщила пресс-служба кабмина.
Документ обновили по поручению президента Владимира Путина, в нем расширили горизонт планирования и учли нынешние вызовы. Как ожидается, это позволит нефтяной, газовой, угольной отраслям, электроэнергетике, энергетическому машиностроению, транспорту, связанному с ними, точнее соответствовать изменениям в мире.
«Целью стратегии является новое состояние энергетики, включающее в себя: доступное гарантированное обеспечение населения и экономики... продукцией и услугами топливно-энергетического комплекса, эффективную реализацию экспортного потенциала страны, обеспечение энергетической безопасности, технологического суверенитета и конкурентоспособности отраслей», - отметили в правительстве.
Запланированные властями мероприятия призваны в том числе ускорить развитие переработки нефти и газа, расширить программу газификации в регионах, ускорить реализацию инфраструктурных проектов, создать условия для перенаправления поставок ресурсов на новые рынки дружественных стран.
Ранее правительство рассказало о планах направить в регионы 11,4 млрд рублей на модернизацию приемных отделений медучреждений, напоминает RT.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Правительство утвердило энергетическую стратегию России до 2050 года
- Рок-музыканты получили почти 50 миллионов рублей от своих поклонников
- ЕС выделит Палестине пакет помощи на 1,6 млрд евро
- Умерла народная артистка РСФСР Нина Григорьева
- Министр культуры Любимова назвала свой любимый фильм о войне
- Солисту группы «Би-2» присвоили статус иноагента также на второе имя
- В афганском Мазари-Шарифе прогремел взрыв рядом с мечетью
- Песков: Амнистия ко Дню Победы не обсуждается
- СК завел свыше 6,5 тысячи уголовных дел из-за действий ВСУ
- СМИ: Евросоюз готовит сделку об увеличении закупок СПГ у США
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru