Правительство утвердило энергетическую стратегию России до 2050 года

Правительство России подготовило энергетическую стратегию страны до 2050 года. Об этом сообщила пресс-служба кабмина.

Документ обновили по поручению президента Владимира Путина, в нем расширили горизонт планирования и учли нынешние вызовы. Как ожидается, это позволит нефтяной, газовой, угольной отраслям, электроэнергетике, энергетическому машиностроению, транспорту, связанному с ними, точнее соответствовать изменениям в мире.

«Целью стратегии является новое состояние энергетики, включающее в себя: доступное гарантированное обеспечение населения и экономики... продукцией и услугами топливно-энергетического комплекса, эффективную реализацию экспортного потенциала страны, обеспечение энергетической безопасности, технологического суверенитета и конкурентоспособности отраслей», - отметили в правительстве.

Запланированные властями мероприятия призваны в том числе ускорить развитие переработки нефти и газа, расширить программу газификации в регионах, ускорить реализацию инфраструктурных проектов, создать условия для перенаправления поставок ресурсов на новые рынки дружественных стран.

Ранее правительство рассказало о планах направить в регионы 11,4 млрд рублей на модернизацию приемных отделений медучреждений, напоминает RT.

