Правительство утвердило 42 стратегические инициативы развития России
Правительство России утвердило список из 42 стратегических инициатив социально-экономического развития страны до 2030 года. На их реализацию в течение двух ближайших лет потребуется не менее 4,6 триллиона рублей.
Об этом объявил глава кабинета министров Михаил Мишустин. По его словам, такие инициативы призваны повысить эффективность достижения национальных целей на ближайшие десять лет. Они будут воплощаться в жизнь в виде федеральных проектов.
Инициативы разделены на шесть ключевых направлений: социальная сфера, строительство, экология, цифровая трансформация, технологический рывок, государство для граждан. Для каждой определены конкретные цифры результатов на четыре и десять лет.
Средства на эти цели будут взяты из федерального бюджета и Фонда национального благосостояния. Кроме того, предполагается привлекать частные инвестиции. По словам Мишустина, все 42 проекта должны повысить качество жизни граждан, сделать отечественную экономику более современной и гибкой.
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