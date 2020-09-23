Правительство сэкономит 200 млрд рублей на переносе индексации зарплат чиновников

Правительство сэкономит почти 200 млрд руб. благодаря переносу на 2023 год реформы «системы материальной мотивации» федеральных госслужащих. Об этом говорится в пояснительной записке к проекту федерального бюджета на 2021–2023 годы.

Решение было принято для того, чтобы обеспечить сбалансированный бюджет, пишет РБК.

Федеральный бюджет будет дефицитным в течение трех лет из-за его обвала в 2020 году, а также рекордных антикризисных трат из-за пандемии.

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Бюджет планируется выровнять благодаря пропуску индексации зарплат чиновников в 2021 году, а также сокращения на 10% всех «незащищенных» статей и мерам по мобилизации дополнительных доходов, в том числе повышения налогов для добывающего бизнеса.

Премьер-министр России Михаил Мишустин во вторник, 22 сентября, подписал постановление о дополнительном финансировании выплат на третьего ребёнка, сообщает RT. В рамках программы помощи семьям правительство планирует выделить ещё более 2,5 млрд рублей.


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