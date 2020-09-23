Правительство сэкономит 200 млрд рублей на переносе индексации зарплат чиновников

Правительство сэкономит почти 200 млрд руб. благодаря переносу на 2023 год реформы «системы материальной мотивации» федеральных госслужащих. Об этом говорится в пояснительной записке к проекту федерального бюджета на 2021–2023 годы.

Решение было принято для того, чтобы обеспечить сбалансированный бюджет, пишет РБК.

Федеральный бюджет будет дефицитным в течение трех лет из-за его обвала в 2020 году, а также рекордных антикризисных трат из-за пандемии.