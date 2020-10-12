Правительство РФ вдвое снизило НДС на электронные и аудиокниги

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал постановление о снижении в два раза НДС на электронные и аудиокниги.

Как говорится в сообщении кабмина, льготная ставка налога на добавленную стоимость (НДС) 10% распространяется на электронные и аудиокниги, связанные с образованием, наукой и культурой.

Мишустин отметил, что многие читатели считают электронные и аудиокниги более удобными, и льготная ставка сделает их дешевле и доступнее для покупателей. Также премьер добавил, что снижение НДС на электронные книги позволит поддержать всю книжную отрасль.

