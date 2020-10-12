Правительство РФ вдвое снизило НДС на электронные и аудиокниги
Премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал постановление о снижении в два раза НДС на электронные и аудиокниги.
Как говорится в сообщении кабмина, льготная ставка налога на добавленную стоимость (НДС) 10% распространяется на электронные и аудиокниги, связанные с образованием, наукой и культурой.
Мишустин отметил, что многие читатели считают электронные и аудиокниги более удобными, и льготная ставка сделает их дешевле и доступнее для покупателей. Также премьер добавил, что снижение НДС на электронные книги позволит поддержать всю книжную отрасль.
Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News
Горячие новости
Заразились
1,3 млн+13 592 / сут.
Умерли
22 722+125 / сут.
Выздоровели
1,0 млн+3 793 / сут.
- Правительство РФ вдвое снизило НДС на электронные и аудиокниги
- Задержаны подозреваемые в многомиллионном хищении препаратов для онкобольных
- В РПЦ расследуют деятельность общины схиархимандрита Иоанникия
- В Кремле исключили локдаун в России из-за коронавируса
- Ким Кардашьян отправила миллион долларов в поддержку Нагорному Карабаху
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru