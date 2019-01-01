Правительство России потратит деньги на дешевый бензин

Министерство финансов России сообщило, что нефтяным компаниям будут выделены компенсации из Фонда национального благосостояния. Сообщается, что речь идет о сумме в размере 400—450 млрд рублей. Средства будут направлены на сдерживание цен на топливо, пишет RT.

Сообщается, что корректировка демпфирующего механизма будет проходить за счет введения акцизов по ставке дизельного топлива на все неподакцизные жидкие нефтепродукты, а также с помощью фиксированной надбавки к Налогу на добычу полезных ископаемых с привязкой к стоимости нефти.

Сообщается, что такие меры смогут компенсировать нефтяникам часть упущенной прибыли от реализации топлива на рынке России.

Ранее украинский политолог и экономист Александр Дудчак в эфире НСН рассказал о последствиях для России и Украины запрета на поставку нефти Киеву.

