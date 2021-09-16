Правительство России определило перечень услуг для получения «спортивного» налогового вычета
Правительство РФ утвердило перечень услуг, при оплате которых россияне смогут получать «спортивный» налоговый вычет. Об этом сообщает пресс-служба кабмина.
«В списке — физкультурно-оздоровительные услуги, услуги по обеспечению участия в физкультурных мероприятиях, разработка тренировочных планов и программ занятий физкультурой», — указано в сообщении.
Как отметили в правительстве, механизм позволит уменьшить налоговый платеж либо вернуть уплаченный в течение года налог на доходы физлиц, пишет RT.
Закон о налоговом вычете за спорт вступил в силу 1 августа, его условия начнут действовать с января следующего года. Для получения налогового вычета необходимо предоставить в налоговый орган данные, подтверждающие расходы гражданина на услуги спортивного характера. Максимальный размер возврата составит 15,6 тысячи рублей, напоминает РИА ФАН.
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