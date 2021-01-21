Правительство РФ выделит более 4,5 млрд рублей для сдерживания цен на муку и хлеб
Премьер-министр РФ Михаил Мишустин заявил, что правительство продолжит поддерживать предприятия пищевой промышленности, сообщает пресс-служба кабмина.
На заседании правительства Мишустин рассказал, что регионы получат более 4,5 миллиардов рублей чтобы не допустить повышения цен из-за роста стоимости зерновых.
«Рассчитываем, что эти трансферты позволят компенсировать производителям часть затрат на закупки пшеницы, а предприятия хлебопекарной промышленности сократят издержки на реализацию своей продукции», - отметил глава кабмина.
Мишустин добавил, что данное решение, кроме помощи пищепрому, прежде всего «сдержит рост цен». Председатель правительства поручил Минсельхозу в кратчайшие сроки заключить с регионами соглашения о предоставлении трансферта.
Ранее премьер-министр РФ утвердил правила компенсации хлебопекарным предприятиям части затрат на производство, в размере в 2 тысячи рублей за тонну хлеба и хлебобулочных изделий с коротким сроком хранения, сообщает RT. В ответ организация, получившая компенсацию, должна зафиксировать цены на свою продукцию.
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