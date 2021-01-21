Правительство РФ выделит более 4,5 млрд рублей для сдерживания цен на муку и хлеб

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин заявил, что правительство продолжит поддерживать предприятия пищевой промышленности, сообщает пресс-служба кабмина.

На заседании правительства Мишустин рассказал, что регионы получат более 4,5 миллиардов рублей чтобы не допустить повышения цен из-за роста стоимости зерновых.

«Рассчитываем, что эти трансферты позволят компенсировать производителям часть затрат на закупки пшеницы, а предприятия хлебопекарной промышленности сократят издержки на реализацию своей продукции», - отметил глава кабмина.

Мишустин добавил, что данное решение, кроме помощи пищепрому, прежде всего «сдержит рост цен». Председатель правительства поручил Минсельхозу в кратчайшие сроки заключить с регионами соглашения о предоставлении трансферта.

Ранее премьер-министр РФ утвердил правила компенсации хлебопекарным предприятиям части затрат на производство, в размере в 2 тысячи рублей за тонну хлеба и хлебобулочных изделий с коротким сроком хранения, сообщает RT. В ответ организация, получившая компенсацию, должна зафиксировать цены на свою продукцию.