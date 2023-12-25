Правительство РФ продлило запрет на въезд грузовиков из Европы
25 декабря 202308:56
Правительство РФ продлило запрет на въезд на российскую территорию грузовиков из Евросоюза, Норвегии, Великобритании и с Украины.
Почтовые отправления, дипломатическая почта и гуманитарная помощь будут продолжать доставляться через границу.
Напомним, соответствующий запрет ввели в 2022 году в качестве ответной меры на решение Евросоюза не пропускать грузовики с номерами России и Белоруссии, напоминает RT.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru