Правительство РФ продлило запрет на въезд грузовиков из Европы

Правительство РФ продлило запрет на въезд на российскую территорию грузовиков из Евросоюза, Норвегии, Великобритании и с Украины.

В Погранслужбе ФСБ заявили о росте риска провокаций на польской и прибалтийской границах

Почтовые отправления, дипломатическая почта и гуманитарная помощь будут продолжать доставляться через границу.

Напомним, соответствующий запрет ввели в 2022 году в качестве ответной меры на решение Евросоюза не пропускать грузовики с номерами России и Белоруссии, напоминает RT.

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ФОТО: РИА Новости / Константин Михальчевский
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