Правительство РФ продлило запрет на въезд грузовиков из Европы

Почтовые отправления, дипломатическая почта и гуманитарная помощь будут продолжать доставляться через границу.

Напомним, соответствующий запрет ввели в 2022 году в качестве ответной меры на решение Евросоюза не пропускать грузовики с номерами России и Белоруссии, напоминает RT.

