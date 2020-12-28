Правительство РФ продлило программы льготного лизинга и автокредитования

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин заявил, действие программ льготного лизинга и льготного автокредитования будут продлены до конца 2023 года, сообщает пресс-служба кабмина.

По словам главы правительства, в бюджете на 2021 год на компенсацию выпадающих доходов банкам и лизинговым организациям предусмотрено более 12,5 миллиарда рублей.

«Рассчитываем, что благодаря этим мерам гражданам и бизнесу будет проще приобретать автотранспорт», - подчеркнул премьер-министр.

На совещании с вице-премьерами Мишустин уточнил, что под действие данных программ попадают «семейные легковые автомобили, грузовики малой мощности и тягачи, произведённые или собранные в России».

Ранее стало известно, что с начала 2020 года льготным автокредитованием воспользовались более 85 тысяч граждан России, сообщает RT. Самыми востребованными стали автомобили Lada, Kia, Hyundai и Renault, на которые пришлось 90% продаж.

