Правительство РФ предупредили о закрытии каждого четвёртого ТЦ

Российский совет торговых центров (РСТЦ) обратился в правительство РФ с просьбой перенести срок уплаты налогов за 2020 года на 2021 год. Там заявили, что экономическое положение торговых центров, обеспечивающих 25% оборота всей розничной торговли страны, продолжает ухудшаться, передаёт РИА Новости.

Как говорят в РСТЦ, в вообще сложности отрасли придётся заплатить 95 миллиардов рублей налогов: 52 млрд — НДС, 24 млрд — налог на имущество, 15 млрд — налог на прибыль и 4 млрд — единый социальный налог. Срок моратория на взыскание задолженностей истёк 1 июля, а доходов фактически по-прежнему нет, жалуются представители РСТЦ. Это значит, что в скором времени счета могут быть заблокированы. В совете прогнозируют закрытие четверти российских торговых центров.

В РСТЦ отмечают, что отрасль не получила от государства субсидий, равно как и компенсаций недополученного арендного дохода. Совет призывает правительство выделить субсидии на осуществление текущей деятельности, предоставить льготы и отсрочки по налогам, способствовать скорейшему открытию в тех регионах, где работа непродовольственной розницы в ТЦ по-прежнему запрещена.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что в экономическом плане трудности ещё впереди, сообщает Ura.ru.

