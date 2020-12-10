Правительство РФ одобрило упрощённый порядок получения налоговых вычетов по НДФЛ
Правительство России одобрило законопроект, предусматривающий упрощение порядка получения налоговых вычетов по НДФЛ, сообщает пресс-служба кабмина.
В сообщении говорится, что речь идёт о самых популярных имущественных вычетах: по расходам на приобретение жилья и погашение процентов по ипотеке. Кроме того, документ, вносящий поправки в Налоговый кодекс, касается инвестиционных вычетов по операциям, учитываемым на индивидуальном инвестиционном счёте.
В настоящее время для получения вычетов требуется составить налоговую декларацию по НДФЛ и собрать документы, подтверждающие право возврат 13% подоходного налога от суммы кредита и с уплаченных процентов.
Новый порядок избавит граждан от заполнения бумаг: законопроект подразумевает бесконтактное общение через личный кабинет на сайте ФНС, а право на вычет налоговики смогут проверить и подтвердить сами с помощью автоматизированной информационной системы.
В ближайшее время законопроект будет направлен на рассмотрение в Госдуму.
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