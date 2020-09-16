Правительство РФ одобрило проект бюджета

Кабинет министров согласовал и одобрил проект федерального бюджета на будущий год и плановый трёхлетний период. Об этом проинформировала заместитель председателя правительства Татьяна Голикова.

Также одобрен бюджет обязательного медицинского страхования. Голикова рассказал об этом на открытии клинического госпиталя «Лапино-2». Теперь проект основного финансового документа поступит на утверждение в Госдуму.

Открывая сегодня заседание правительства, на котором прошло финальное обсуждение проекта бюджета, премьер-министр Михаил Мишустин отметил, что Россия сумела «пройти по острию» период пандемии и вызванного ей экономического кризиса на фоне западных санкций.

Глава кабинета министров подчеркнул, что новые задачи, которые стоят перед государством, будут решаться с безусловным выполнением всех социальных обязательств перед гражданами.

Ранее правительство выделило на выплату пособий по безработице ещё 35,3 млрд рублей, отмечает RT. До начала осени на эти цели было потрачено 109,4 млрд рублей.

