Правительство РФ одобрило продление дачной амнистии еще на 5 лет





Упрощенный порядок регистрации прав на земельные участки и дома в Российской Федерации будет пролонгирован еще на 5 лет. Соответствующий законопроект одобрил кабинет министров. Таким образом, дачная амнистия будет действовать до 2026 года.

Правительство предлагает учесть некоторые замечания перед вторым чтением документа в Госдуме. В частности, по мнению кабинета министров необходимо прописать механизм, который исключит государственную регистрацию прав в упрощенном порядке на многоквартирные дома под видом индивидуального жилищного строительства, отмечают «Известия».

Дачная амнистия в стране действует с сентября 2006 года. С тех пор россияне в упрощенном порядке оформили свыше 13 миллионов объектов недвижимости. Как уточняет Ura.ru, речь идёт о дачах, земельных участках, жилых и садовых строений, банях и гаражах.

Основное условие упрощённой регистрации - потребительские нужды, а не ведение бизнеса. Нынешний вариант закона действует до 2021 года.

