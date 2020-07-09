Правительство РФ готово дать 20 млрд рублей IT-компаниям на разработки
Кабинет министров РФ в рамках национальной программы «Цифровая экономика» до 2024 года выделит 20 миллиардов рублей на гранты отечественным IT-компаниям для разработки новых продуктов. Постановление об этом подписал председатель правительства Михаил Мишустин.
Как уточнил премьер-министр, компании смогут рассчитывать на 250 миллионов рублей в год, однако не больше половины от объёма собственных расходов. В текущем году показатель составит 80% из-за ситуации с коронавирусом. Суммы будут предоставляться при наличии разработок компаний в реестре российского программного обеспечения, передает «Интерфакс».
Кроме того, будут учитываться перспективы и потребности рынка в контексте государственных и отраслевых программ цифровой трансформации. Претендентов на гранты начнут отбирать в августе.
Премьер-министр также напомнил о ещё одной мере поддержки IT-отрасли - налоговом манёвре. Ставка налога на прибыль для них снижается с 20% до 3%, а страховые взносы сокращаются с 14% до 7,6%.
Кроме того, обсуждается возможность сохранить нулевую ставку НДС на ПО для компаний, которые включены в отечественный реестр. Причём, пониженную ставку налога на прибыль предполагается предоставить также российским дизайн-центрам в сфере микроэлектроники и радиоэлектроники.
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