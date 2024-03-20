Правительство отменило мораторий на антимонопольные проверки IT-компаний
Правительство России отменило мораторий на антимонопольные проверки компаний IT-отрасли, говорится в сообщении на сайте Федеральной антимонопольной службы.
Кабмин принял соответствующее постановление в среду, 20 марта. ФАС отметило, что в адрес ведомства поступает большое количество жалоб от участников рынка информационных технологий на нарушения со стороны доминирующих компаний.
Ведомство напомнило, что запрет на антимонопольные проверки IT-компаний принят в 2022 году.
Как пишет РИА Новости, компания Microsoft намерена перенести на конец марта сроки приостановки доступа к облачным сервисам в России. Американская корпорация введет ограничения в рамках 12-го пакета санкций Евросоюза, который запрещает поставки в РФ программного обеспечения для бизнес-аналитики, напоминает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru