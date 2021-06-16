Правительство обязало госкомпании направлять на дивиденды половину прибыли

Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал распоряжение, которое утверждает единый подход к дивидендной политике госкомпаний, сообщает пресс-служба кабмина.

Согласно документу, с 1 июля 2021 года дивиденды российских госкомпаний должны будут составлять не менее 50% скорректированной чистой прибыли.

В сообщении правительства уточняется, что теперь при расчётах не будут учитываться доходы и расходы, которые не подтверждены денежными потоками, например, статьи отчётности, связанные с переоценкой имущества или разницами в курсах валют.

Ранее Мишустин подписал постановление, которое продевает запущенную в 2015 году программу льготного кредитования технопарков, сообщает RT.

