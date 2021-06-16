Правительство обязало госкомпании направлять на дивиденды половину прибыли
Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал распоряжение, которое утверждает единый подход к дивидендной политике госкомпаний, сообщает пресс-служба кабмина.
Согласно документу, с 1 июля 2021 года дивиденды российских госкомпаний должны будут составлять не менее 50% скорректированной чистой прибыли.
В сообщении правительства уточняется, что теперь при расчётах не будут учитываться доходы и расходы, которые не подтверждены денежными потоками, например, статьи отчётности, связанные с переоценкой имущества или разницами в курсах валют.
Ранее Мишустин подписал постановление, которое продевает запущенную в 2015 году программу льготного кредитования технопарков, сообщает RT.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
5,2 млн+13 397 / сут.
Умерли
128 тыс.+396 / сут.
Выздоровели
4,8 млн+10 256 / сут.
- Объявлен стартовый состав сборной России на матч с Финляндией
- В Томске неизвестный ранил сотрудника Росгвардии
- Власти ДНР готовы предоставить доступ к месту крушения рейса MH17
- Начались переговоры Путина и Байдена
- Правительство обязало госкомпании направлять на дивиденды половину прибыли
- Бочкарёв: Первые сто домов расселены по программе реновации
- Кондратьев заявил, что Краснодарский край не будет закрывать свои курорты
- Путин прибыл в Швейцарию для участия в переговорах с Байденом
- Эстонские военные заявили о нарушении воздушных границ российскими самолётами
- В Московской области до 20 июля продлили ряд ограничений
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru