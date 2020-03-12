Правительство не заметило паники на рынке

Доллар – 75, евро – 84. Курс рубля по отношению к основным валютам продолжил в четверг падение на фоне снижения фондовых рынков по всему миру после объявления пандемии коронавируса. Индексы Мосбиржи и РТС просели примерно на 5% и 8% соответственно. Такая ситуация вызвана снижением спроса на риск во всем мире и падением нефтяных котировок, - поясняет РБК. Не помогли и валютные интервенции со стороны ЦБ, который только во вторник продал валюты на 3,6 миллиарда рублей в попытке предотвратить дальнейшую девальвацию рубля.

Российский рубль в марте понес наибольшие потери из-за текущей нестабильной ситуации на мировых рынках, в том числе из-за обвала нефтяных цен, среди всех 34 валют, курсы которых Банк России устанавливает на ежедневной основе. Официальный курс по отношению к доллару на 13 марта оказался на 9,5% ниже курса на конец февраля. А с начала года рубль потерял почти 16,4%. По темпам падения он оказался близок к бразильскому реалу.

Ситуацию в экономике контролируют правительство и президент и что у властей есть все инструменты для поддержания финансовой стабильности, - заверил в четверг премьер-министр Михаил Мишустин. Ему вторит первый зампред: у правительства и Центробанка есть специальный план действий на экстренный случай, но для его применения нет никаких оснований, - заявил первый вице-премьер Андрей Белоусов. Детали плана он раскрывать не стал, также как и уточнять, в какой именно ситуации этот план может быть задействован. «Все, что надо было сделать, для того чтобы погасить возможность такого нервного поведения рынков 10-го числа, правительство, Минфин и ЦБ сделали», - заявил Белоусов. Вопросу о том, что делать в связи с падением котировок нефти он и вовсе как будто изумился:

«Куда она падает? Ничего она не падает. Она дернулась - ну и что, в чем караул-то? Тоже мне... Послушайте, не надо делать проблему из каждого доллара за баррель: рынки это все перемалывают достаточно спокойно. Сегодня просело - сейчас пошел отскок».

Баррель как будто не слышал российского вице-премьера. Отскок и правда пошел, но в другую сторону: стоимость марки Brent упала ниже 33 долларов за «бочку». И это еще цветочки. Белоусов выступал со своим заявлением, преисполненным неуместной в сложившихся обстоятельствах бравады, еще до того, как стало известно о новом ударе, который нанесла Саудовская Аравия в нефтяной войне с Россией. Эр-Рияд объявил о планах утроить поставки нефти в Европу и продавать ее по цене 25 долларов за баррель.

Россия в 2020 году может столкнуться с ростом бедности, - предупредил глава Счетной палаты Алексей Кудрин. По его словам, которые приводит РИА Новости, рост экономики России при ценах на нефть на уровне 35 долларов за баррель по итогам года будет около нуля. Это повлияет на инфляцию – она может вырасти до шести или даже больше процентов, - добавил он. «Мы встречаемся с вызовами как минимум неуменьшения бедности. К сожалению, может быть даже увеличение», — сказал Кудрин.

Вот в это верится легко. У нас ведь как: чем прогноз мрачнее, тем более он реалистичен.

