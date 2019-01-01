Правительство не планирует продлевать заморозку цен на топливо

Кабмин не планирует продлевать соглашение о заморозке цен на бензин и дизель в опте, так как скорректированный демпфирующий механизм сможет сдержать цены в пределах инфляции, сообщает ТАСС.

Законопроект о корректировке демпфера должен быть принят Государственной думой до 25 августа.

Министерство энергетики и Министерство финансов уже фактически согласовали параметры демпфера.

