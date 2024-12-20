Правительство направит свыше 1 млрд рублей на ремонт и строительство поликлиник

Правительство России выделит более 1 млрд рублей на развитие первичного звена здравоохранения в селах, поселках городского типа и малых городах ряда регионов. Об этом заявила пресс-служба кабмина.

Дополнительное финансирование получат Кабардино-Балкария, Карелия, Луганская Народная Республика, Херсонская область.

В кабмине уточнили, что Карелии направят более 600 млн рублей, благодаря этому будет продолжено строительство взрослой поликлиники в Петрозаводске.

«Кроме того, благодаря федеральным средствам в Кабардино-Балкарии до конца... года будет завершен капитальный ремонт десяти медицинских объектов. Всего на эти цели будет направлено более 220 млн рублей», — говорится в сообщении.

При этом в ЛНР и Херсонской области за счет выделенных средств отремонтируют медучреждения.

Ранее кабмин пообещал направить более 440 млн рублей на программы устойчивого развития предприятий энергетики и ЖКХ в Дагестане, Ингушетии и Северной Осетии.

