На развитие энергетики и ЖКХ в регионах направят более 440 млн рублей
Правительство дополнительно выделит свыше 440 млн рублей на программы устойчивого развития предприятий энергетики и жилищно-коммунального хозяйства в Дагестане, Ингушетии и Северной Осетии. Об этом сообщила пресс-служба кабмина.
Средства направят на софинансирование расходов регионов на реализацию мероприятий в рамках указанных программ.
«В их числе – консолидация регионального имущественного комплекса ЖКХ на базе созданных в каждом субъекте единых операторов, привлечение... квалифицированных специалистов, а также установление экономически обоснованных тарифов», — подчеркнули в правительстве.
Ранее кабмин продлил повышенные пошлины на импорт из недружественных стран до конца 2025 года, пишет 360.ru.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru