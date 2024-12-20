На развитие энергетики и ЖКХ в регионах направят более 440 млн рублей

Правительство дополнительно выделит свыше 440 млн рублей на программы устойчивого развития предприятий энергетики и жилищно-коммунального хозяйства в Дагестане, Ингушетии и Северной Осетии. Об этом сообщила пресс-служба кабмина.

Средства направят на софинансирование расходов регионов на реализацию мероприятий в рамках указанных программ.

«В их числе – консолидация регионального имущественного комплекса ЖКХ на базе созданных в каждом субъекте единых операторов, привлечение... квалифицированных специалистов, а также установление экономически обоснованных тарифов», — подчеркнули в правительстве.

Ранее кабмин продлил повышенные пошлины на импорт из недружественных стран до конца 2025 года, пишет 360.ru.

