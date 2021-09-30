Правительство направит почти 3 млрд рублей для улучшения качества воды Волги
Правительство России направит более 2,9 млрд рублей для строительства очистных сооружений в Ивановской и Астраханской области, соответствующее распоряжение подписал премьер-министр РФ Михаил Мишустин. Об этом сообщает пресс-служба кабмина.
Так, Ивановская область получит более 1,6 млрд рублей на строительство очистных сооружений в Кинешме.
«Деньги поступят из федерального бюджета в течение 2021-2023 годов. С их помощью к 2024 году в регионе появятся высокотехнологичные сооружения для глубокой очистки коммунальных сточных вод. Это позволит сократить объем загрязненных стоков, попадающих в Волгу, улучшить качество воды и экологическую ситуацию в целом», — отмечается в сообщении.
Также кабмин направит в 2022-2024 годах 1,3 млрд рублей на реконструкцию очистных сооружений в Астрахани. Модернизация позволит улучшить уровень очистки воды и увеличить объем до 70 тысяч кубических метров канализационных вод в сутки, что поможет снизить уровень загрязнения Волги.
Ранее правительство выделило российским регионам более 10 млрд рублей в рамках зернового демпфера, напоминает МИР 24. Наибольший объем средств — более 1 млрд рублей — получит Краснодарский край.
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