Правительство дополнительно выделит 800 млн рублей на ледовую арену в Новосибирске

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ФОТО: Сайт правительства РФ
ТЕГИ:ХоккейМихаил МишустинПравительство
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