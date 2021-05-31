Правительство дополнительно выделит 800 млн рублей на ледовую арену в Новосибирске
31 мая 202113:42
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31 мая 2021
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru