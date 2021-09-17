Правительство дополнительно выделит 10 млрд рублей на кредитование агросектора

Правительство РФ дополнительно направит 10 млрд рублей из бюджета на кредитование агросектора. Об этом сообщает пресс-служба кабмина.

Отмечается, что соответствующее распоряжение подписал премьер-министр России Михаил Мишустин.

«Предусмотренные правительством средства поступят в уставной капитал государственного Россельхозбанка — основного кредитора отечественных сельхозпредприятий», — подчеркнули в пресс-службе, добавив, что это поможет банку нарастить объемы выдачи займов.

Дополнительные средства позволят довести объемы кредитования аграриев-экспортеров в текущем году до 196,8 млрд рублей. В свою очередь, это поможет выполнению целей федерального проекта «Экспорт продукции АПК», отмечает RT.





