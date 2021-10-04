Правительство дополнительно выделило 1,9 млрд рублей на субсидирование железнодорожных перевозок

Правительство России дополнительно направит более 1,9 млрд рублей на субсидирование железнодорожных пригородных перевозок. Об этом сообщает пресс-служба кабмина.

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал распоряжение о выделении средств, пишет RT. Деньги поступят из резервного фонда правительства.

«Решение позволит сохранить наиболее востребованные направления электричек и доступные цены на билеты, обеспечит стабильную и безопасную работу железнодорожной отрасли», — отмечается в сообщении.

Кабмин в апреле нынешнего года уже направил около 6 млрд рублей для поддержки пригородных перевозчиков.

