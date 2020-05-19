Практически все промышленные предприятия Москвы возобновили работу
Почти все столичные промышленные предприятия, которые приостанавливали деятельность на период ограничений, вернулись к работе с 12 мая. Об этом сообщил журналистам заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.
«Из 720 крупных и средних предприятий промышленности сейчас работают 711», - сказал он, отметив, что наиболее сильно пострадали от простоя производители мебели, бумаги и резиновых изделий.
По словам Ефимова, столичные власти провели мониторинг экономических показателей отраслей промышленности и выделили три группы компаний на основании понесенного ущерба от пандемии «На основании этого сейчас прорабатываются меры поддержки как целых отраслей, так и отдельных предприятий», - отметил Владимир Ефимов.
Наименее пострадали, согласно заммэра, нефтяная промышленность и фармацевтика: объем загруженности их мощностей в апреле 2020 года по сравнению с апрелем 2019 года снизился на 4-8%.
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