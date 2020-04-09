Появился Telegram-канал о субсидиях для малого бизнеса Москвы

Столичный Департамент предпринимательства и инновационного развития Москвы запустил Telegram-канал «Субсидии московским предпринимателям», в котором будет информировать о принимаемых мерах финансовой поддержки бизнеса. Об этом в четверг, 9 апреля, сообщил глава Департамента Алексей Фурсин.

По его словам, в мэрии готовят к утверждению дополнительный пакет мер поддержки для московских экспортёров, и лаконичный формат новостей в Telegram-канале позволит оповещать подписчиков о появлении новых субсидий фактически в режиме реального времени.

Кроме того, читателям Telegram-канала расскажут об особенности подачи заявок на субсидии, типичных ошибках при подаче документов. Предполагается, что это поможет сократить время между сбором документов и получением компенсации от столичных властей.

