Появился Telegram-канал о субсидиях для малого бизнеса Москвы
Столичный Департамент предпринимательства и инновационного развития Москвы запустил Telegram-канал «Субсидии московским предпринимателям», в котором будет информировать о принимаемых мерах финансовой поддержки бизнеса. Об этом в четверг, 9 апреля, сообщил глава Департамента Алексей Фурсин.
По его словам, в мэрии готовят к утверждению дополнительный пакет мер поддержки для московских экспортёров, и лаконичный формат новостей в Telegram-канале позволит оповещать подписчиков о появлении новых субсидий фактически в режиме реального времени.
Кроме того, читателям Telegram-канала расскажут об особенности подачи заявок на субсидии, типичных ошибках при подаче документов. Предполагается, что это поможет сократить время между сбором документов и получением компенсации от столичных властей.
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