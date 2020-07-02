Минфин: Дефицит бюджета в 2020 году не превысит 5% ВВП

Общий объем дефицита федерального бюджета в 2020 году не превысит 5% ВВП. Об этом заявил российский замминистра финансов Владимир Колычев, сообщает ТАСС.

Замминистра назвал 5% ВВП верхней границей оценочного диапазона.

эта сумма складывается из-за спада доходов от нефтегазовой отрасли, что связано со снижением экономической активности. Между тем, Колычев отметил, что пока динамика доходов казны лучше плановой. В частности, по мнению замминистра, это связано с покупкой правительством контрольных акций Сбербанка.

Отмечается, что по итогам текущего года ведомство ожидает дефицит бюджета 5 трлн рублей. Покрыть его планируется посредством выпуска госдолга в будущем году.

