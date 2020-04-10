Поставщики риса и подсолнечного масла предупредили о подорожании на 50%

Поставщики риса и подсолнечного масла предупредили в уведомительном порядке о предстоящем повышении отпускных цен на 50%. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на крупнейшего ритейлера России, компанию X5 Retail Group. Там отметили, что поставщики собираются поднять цены по большинству категорий продукции.

Так, на мясные консервы и макароны рост составит 10-15%. Поставщики вынуждены это делать по объективным причинам, признают продавцы. В первую очередь, это вызвано падением курса рубля. Несмотря на это с каждым партнёром X5 Retail Group проводит переговоры и требует обоснований роста цен.

На некоторые виды товаров магазины делают меньшую наценку, а порой даже вообще обнуляют её. Так сети Х5, «Магнит» и Metro поступили с частью социально-значимых товаров. Например, розничные цены на макаронные изделия и молоко прибавили 0,7% и 0,3% соответственно, при росте закупочных цен на 9,7% и 7,2%.

