Поставки СПГ из России приблизились к рекордным показателям
Поставки сжиженного природного газа (СПГ) из России приблизились к рекордному уровню в октябре. Об этом сообщило издание Bloomberg.
По данным источника, экспорт российского СПГ увеличился на 1,1% в годовом выражении до наивысшей отметки с марта. Хотя почти половина экспортируемого газа пока что не дошла до покупателей, основными импортерами стали Франция, Китай и Япония. Прямых санкций в отношении СПГ из России сейчас нет.
Bloomberg отметило, что рост экспорта российского сжиженного природного газа демонстрирует стойкий высокий спрос на топливо в преддверии предстоящей зимы. Трейдеры подчеркнули, что Китай нарастил закупки российского СПГ.
Ранее британский МИД заявил о намерении отказаться от импорта СПГ из России. Об этом пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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