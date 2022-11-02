Поставки СПГ из России приблизились к рекордным показателям

Поставки сжиженного природного газа (СПГ) из России приблизились к рекордному уровню в октябре. Об этом сообщило издание Bloomberg.

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По данным источника, экспорт российского СПГ увеличился на 1,1% в годовом выражении до наивысшей отметки с марта. Хотя почти половина экспортируемого газа пока что не дошла до покупателей, основными импортерами стали Франция, Китай и Япония. Прямых санкций в отношении СПГ из России сейчас нет.

Bloomberg отметило, что рост экспорта российского сжиженного природного газа демонстрирует стойкий высокий спрос на топливо в преддверии предстоящей зимы. Трейдеры подчеркнули, что Китай нарастил закупки российского СПГ.

Ранее британский МИД заявил о намерении отказаться от импорта СПГ из России. Об этом пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».


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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ЭкспортРоссийский Газ
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