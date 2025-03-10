Поставки продуктов из России в Африку выросли на 19%

Уточняется, что российская продукция поставлялась в 45 африканских стран. При этом главным покупателем стал Египет — поставки в денежном выражении выросли в 2024 году на 21%. Сюда поставляются российская пшеница, а также дрожжи, меласса, семена льна, зернобобовые культуры, соевое и подсолнечное масло. Кроме того, в лидерах по поставках продуктов находятся Алжир (плюс 1,5%), Ливия (минус 18%), Кения (плюс 33%) и Тунис (плюс 28%).

Более половины экспорта в Африку и 87% в денежном выражении приходится на зерновые культуры — кукурузу, ячмень и пшеницу. Кроме того, из России в Африку поставлялись молочняа продукция, рыба, мясо и масложировая продукция.

Ранее президент Российского зернового союза Аркадий Злочевский заявил, что экспорт российского зерна снизился в два раза за январь. Об этом сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

