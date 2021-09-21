Посол РФ: Нидерланды считают Россию надежным поставщиком газа
Нидерланды считают Россию надежным поставщиком топлива. Об этом заявил посол РФ в Нидерландах Александр Шульгин в эфире телеканала "Россия-24".
Шульгин отметил, что Россия не подводит своих партнеров и всегда "скрупулезно и аккуратно" следует взятым на себя обязательствам.
Он добавил, что Россию не считают виноватой в удорожании цены на топливо, однако в прессе появляются "домыслы", перепечатанные из других СМИ, в которых Россию обвиняют в создании искусственного дефицита газа.
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