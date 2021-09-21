Посол РФ: Нидерланды считают Россию надежным поставщиком газа

Нидерланды считают Россию надежным поставщиком топлива. Об этом заявил посол РФ в Нидерландах Александр Шульгин в эфире телеканала "Россия-24".

«Токсичные отношения». В Польше назвали условие для продления контракта с «Газпромом»

Шульгин отметил, что Россия не подводит своих партнеров и всегда "скрупулезно и аккуратно" следует взятым на себя обязательствам.

Он добавил, что Россию не считают виноватой в удорожании цены на топливо, однако в прессе появляются "домыслы", перепечатанные из других СМИ, в которых Россию обвиняют в создании искусственного дефицита газа.

Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram

ФОТО: РИА Новости / Иван Руднев
ТЕГИ:ПоставщикиРоссийский ГазНидерландыПосол
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры