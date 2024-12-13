Посол КНР рассказал об оптимизации двусторонней торговли Китая и России
Структура двусторонней торговли России и Китая оптимизируется. Об этом заявил посол КНР в РФ Чжан Ханьхуэй в беседе с РИА Новости.
Как отметил дипломат, этот процесс продолжается, стабильно растет торговля в энергетическом секторе, зафиксированы «значительные успехи» в том числе в автомобильной, машинотехнической отраслях, сельском хозяйстве.
«Динамично развиваются сфера услуг, трансграничная электронная торговля и другие новые направления. Китайские смартфоны, телевизоры, холодильники, и российская говядина, молочные продукты и другие продукты питания пользуются большой популярностью соответственно у российских и китайских потребителей», — рассказал Чжан Ханьхуэй.
По данным главного таможенного управления Китая, товарооборот КНР и РФ за 11 месяцев вырос на 2,1%, до $222,77 млрд.
Ранее президент России Владимир Путин указал на рост товарооборота страны с Китаем, с января по август он увеличился на 4,5%, пишет 360.ru.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru