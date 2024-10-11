Пошлина на экспорт пшеницы из РФ с 16 октября вырастет сразу на 41%

Ставка пошлины на экспорт пшеницы из России с 16 октября будет увеличена сразу почти на 41%, проинформировало министерство сельского хозяйства. Размер тарифа составит 1872 рубля за тонну. Пошлина на ячмень повысится вообще на 70% - до 392,8 рубля за тонну.

Кроме того, экспортная пошлина на кукурузу прибавит 4,6%. Как уточнили в ведомстве, новые ставки рассчитаны, исходя из индикативных цен. Обновленные размеры пошлины будут действовать до 22 октября текущего года.

Как отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН», Россия со 2 июня 2021 года запустила механизм зернового демпфера. Он предполагает плавающие пошлины на экспорт пшеницы, кукурузы, ячменя и возврат средств, которые получены от их реализации, на субсидирование производителей сельскохозяйственной продукции.

Величина пошлин рассчитывается каждую неделю, при учёте цен экспортных контрактов, которые регистрируются на Московской бирже.

