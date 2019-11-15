Польша грозит прекратить импорт газа из России

Как пишет Associated Press, заявление было сделано в связи с тем, что Польша работает над уменьшением своей зависимости от российских источников энергии, которые Москва иногда использовала в качестве инструмента политического давления на своих партнеров. «Все будет зависеть от финансовых условий, но мы не можем допустить, чтобы газ, который мы покупаем (у «Газпрома»), был одним из самых дорогих в мире», - приводит агентство слова министра финансов и развития Ежи Квецинского.

По информации Associated Press, усилия по снижению зависимости включают заключение долгосрочных контрактов на поставки сжиженного природного газа из США, Катара и других стран, а также разработку нового трубопровода с Норвегией для поставок из Северного моря. Польша также имеет некоторые собственные газовые месторождения.

Польша использует около 14 миллиардов кубометров газа в год, напоминает агентство.

