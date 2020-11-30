Подмосковный «Добродел» избавится от фейков авторизацией

Портал «Добродел», организованный властями Московской области, станет принимать обращения исключительно от пользователей, которые авторизованы через портал «Государственные услуги». Об этом рассказал губернатор Подмосковья Андрей Воробьёв.

Он пояснил, что это даст возможность получать достоверные сведения от жителей региона и не терять время на обработку анонимных фейковых публикаций. Как отметил Воробьёв, подобного рода сообщения дискредитируют всю систему.

«Необходимо сделать так, чтобы у каждого, кто обращается на «Добродел» фиксировалось имя, фамилия, место жительства. Очень важна обратная связь.», - цитирует «Радио 1» главу Подмосковья.

«Добродел» – это интернет-сервис, который позволяет без заполнения бумажных бланков и поиска соответствующей инстанции обращаться в органы исполнительной власти и решать непосредственные вопросы. Портал действует уже 5 лет.

