Подмосковье может стать лидером по переработке отходов

По словам зампреда правительства Московской области Евгения Хромушина, Москва выделит средства на развитие инфраструктуры по переработке мусора в регионе. По мнению Хромушина, Подмосковье способно стать "самым мощным индустриальным кластером" по переработке различных отходов в России. Политик выразил надежду перенять опыт Швеции, которая не только справляется с мусором своих граждан, но и способна принимать отходы на переработку из других стран.

Зампред напомнил, что в 2019 году Московская область забрала из столицы более 4,5 млн тонн отходов жизнедеятельности, и что этот показатель будет расти.

