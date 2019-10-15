Подмосковье лидирует в производстве кисломолочной продукции

Московская область заняла первое место по объему производства кисломолочной продукции в России. Об этом сообщает сайт "Подмосковье сегодня" со ссылкой на областной Минсельхоз.

Глава министерства Андрей Разин сообщил, что с начала года на подмосковных заводах выработано 304 тыс. тонн кисломолочной продукции. По его словам, это на 16% больше прошлогодних показателей. В производство вовлечены как крупные предприятия, так и мелкие хозяйства.

Рейтинг предоставили специалисты аналитического центра Milknews. Второе место в рейтинге занимает Москва, за ней идут Краснодарский край, Владимирская область и Татарстан.



