Подмосковье лидирует в производстве кисломолочной продукции
Московская область заняла первое место по объему производства кисломолочной продукции в России. Об этом сообщает сайт "Подмосковье сегодня" со ссылкой на областной Минсельхоз.
Глава министерства Андрей Разин сообщил, что с начала года на подмосковных заводах выработано 304 тыс. тонн кисломолочной продукции. По его словам, это на 16% больше прошлогодних показателей. В производство вовлечены как крупные предприятия, так и мелкие хозяйства.
Рейтинг предоставили специалисты аналитического центра Milknews. Второе место в рейтинге занимает Москва, за ней идут Краснодарский край, Владимирская область и Татарстан.
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