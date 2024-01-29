Почти шесть тысяч заключений по столичным строительным проектам выдали в 2023 году
В Москве подвели итоги 2023 года по проектной документации и результатам инженерных изысканий по столичным строительным проектам, рассказал заммэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.
«В 2023 году в рамках госэкспертизы выдали более 5,9 тысячи заключений, подавляющее число из которых – положительные», – скзаал Ефимов.
По его словам, более 1,7 тысячи проектов за счет бюджета города получили положительные заключения.
Председатель Москомэкспертизы Иван Щербаков отметил, что перед выдачей заключения эксперты проверяют проект на соответствие законодательству, нормам и стандартам строительства, а также правилам строительства и проектированию.
«Специалисты Мосгосэкспертизы, подведомственной организации Москомэкспертизы, ежегодно рассматривают строительные проекты, направленные на развитие столицы и повышение комфорта каждого ее жителя», – сказал Щербаков.
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