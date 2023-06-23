Почти 8,5 млн «квадратов» в Москве освободили от самостроя за 12 лет
Около 18 тысяч объектов самовольного строительства ликвидировали власти российской столицы с 2011 года, освободив таким образом, почти 8,5 миллиона квадратных метров территории. Такую статистику обнародовал заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.
В общей сложности за 12 лет специалисты Государственной инспекции по недвижимости выявили в мегаполисе почти 24 тысячи самостроев совокупной площадью свыше 11,5 миллиона квадратных метров.
«Уже ликвидировано более 17,6 тысяч незаконных построек. Очищенные почти 8,5 миллиона квадратных метров территории сейчас приводят в порядок. Там идут работы по благоустройству, формируются новые общественные пространства», – рассказал заммэра.
Так, для обитателей района Чертаново Северное создана зона для прогулок и отдыха с фестивальной площадкой «Московские сезоны» в Сумском проезде. Ранее там находился торговый центр, на месте сноса которого появился павильон для продажи фермерских продуктов. Окружающее пространство благоустроили и озеленили, дети получили новую игровую площадку.
Ещё примеры работы по избавлению города от самостроя привёл начальник Госинспекции по недвижимости Иван Бобров:
«В Северо-восточном административном округе вместо незаконного торгового павильона на улице Амундсена засеяли газон, в центре столицы, в Таганском районе оборудована бесплатная автостоянка рядом с жилыми домами».
Помимо сноса самостроя сотрудники контрольного ведомства организуют профилактическую работу. Пользователи и владельцы объектов недвижимости получают информацию, как оставаться в рамках правового поля, не нарушать земельно-имущественные нормы.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru