Почти 3 тысячи тонн блинного теста изготовили для ресторанов «Теремок» в 2023 году

Производственно-распределительный цех предприятия «Теремок» изготовил в 2023 году свыше 2,8 тысячи тонн блинного теста для собственной столичной сети ресторанов русской кухни. Об этом заявила замглавы Департамента инвестиционной и промышленной политики Дарья Степанова.

По ее словам, город всячески помогает предприятиям данной отрасли. «Значительную роль в этом играет Московский Фонд поддержки промышленности и предпринимательства, который оказывает финансовую помощь компаниям. Так, в прошлом году производитель готовых пищевых продуктов получил от Фонда 50 млн рублей на закупку нового оборудования», — заявила замглавы департамента. Она добавила, что в ресторанах «Теремок» в 2023 году испекли более 28 млн блинов.

Деньги Фонда потратили на закупку оборудования для московского производственно-распределительного цеха площадью 6000 «квадратов», где в 2023 году выпустили более 15 тысяч тонн продукции. Также цеха функционируют в Краснодаре и Санкт-Петербурге.

По словам основателя и управляющего сети ресторанов Михаила Гончарова, за 25 лет на высокотехнологичном российском оборудовании испекли свыше 390 млн тонн блинов, объемы производства будут увеличиваться с развитием сети, которая сегодня состоит из 334 ресторанов в Москве, Санкт-Петербурге и Краснодаре.

В Москве функционируют 4200 промышленных площадок, на них работают 725 тысяч человек. При этом ежегодно появляются порядка 100 малых предприятий и 40-50 средних и крупных. Город активно помогает им — предприниматели могут воспользоваться более чем 20 мерами поддержки.

