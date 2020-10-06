Почти 200 млрд рублей выделят на детей из малообеспеченных семей в России

На выплаты детям из малообеспеченных семей из российского бюджета выделят около 200 миллиардов рублей, передаёт агентство ТАСС.



Власти поддержат нуждающиеся семьи ежемесячными выплатами на детей от трех до семи лет. Мера поддержки прописана в утверждённом общенациональном плане восстановления экономики России.



В документе указано, что размер пособия составит 50% величины прожиточного минимума ребенка, установленного в регионе его проживания. Общая сумма выплат детям из малообеспеченных семей составит 199,1 млрд рублей. Средства планируется выделить из бюджета страны на 2021 год.



Программа поддержки детей из малообеспеченных семей возрастом от трёх до семи лет действует с 1 июня текущего года. Выплату могут получить семьи, имеющие доход на каждого члена семьи ниже одного прожиточного минимума.

