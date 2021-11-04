По трубопроводу «Ямал — Европа» в Германию возобновлена прокачка газа
Прокачка газа по трубопроводу «Ямал – Европа» спустя пять дней после перерыва возобновилась в Германию. Об этом сообщает газотранспортный оператор Gascade ФРГ.
Прокачка возобновилась, как сообщает оператор, в 14:00 (мск). За первый час ее объем составил примерно 186,6 тысячи кубометров.
Поставки газа по газопроводу «Ямал - Европа» напрямую из Польши в Германию прекратилась 30 октября и начались реверсные поставки.
27 октября президент Владимир Путин поручил главе компании «Газпром» Алексею Миллеру увеличить объем газа в европейских подземных хранилищах (ПХГ) после 8 ноября. Об этом он заявил ранее в среду на совещании по вопросам освоения и развития ресурсного потенциала газовых месторождений Ямала.
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