По трубопроводу «Ямал — Европа» в Германию возобновлена прокачка газа

Прокачка возобновилась, как сообщает оператор, в 14:00 (мск). За первый час ее объем составил примерно 186,6 тысячи кубометров.

Поставки газа по газопроводу «Ямал - Европа» напрямую из Польши в Германию прекратилась 30 октября и начались реверсные поставки.

27 октября президент Владимир Путин поручил главе компании «Газпром» Алексею Миллеру увеличить объем газа в европейских подземных хранилищах (ПХГ) после 8 ноября. Об этом он заявил ранее в среду на совещании по вопросам освоения и развития ресурсного потенциала газовых месторождений Ямала.

