Площадь ОЭЗ «Технополис Москва» увеличилась более чем на 16 гектаров

Площадь особой экономической зоны (ОЭЗ) «Технополис Москва» увеличилась до 16,4 гектара, ее общая площадь теперь превышает 275 гектаров. Об этом сообщил заммэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.



«Общая площадь ОЭЗ «Технополис Москва» превысила 275 гектаров благодаря включению в границы ОЭЗ двух земельных участков площадью 1,87 и 14,5 гектара, расположенных на территории индустриального парка «Руднево», - сказал Ефимов.



Он уточнил, что на втором участке в начале сентября был введен в эксплуатацию инновационный промышленный комплекс площадью более 93 тысяч квадратных метров. В перспективе это производство может дать городу до полутора тысячи рабочих мест.



Благодаря технологии индустриального высокоскоростного строительства возведение комплекса удалось завершить за 8,5 месяца.



Глава департамента инвестиционной и промышленной политики Владислав Овчинский отметил, что социальная инфраструктура «Руднево» в скором времени будет улучшена. В частности, на одном из новых участков в следующем году появится деловой комплекс площадью 55 квадратных метров с офисами, фуд-кортом, фитнес-клубом, конгресс-центром и так далее.



«Благодаря режиму ОЭЗ компании, имеющие статус резидента, получат существенные налоговые льготы», - заявил гендиректор ОЭЗ «Технополис Москва» Геннадий Дегтев.



На территории ОЭЗ «Технополис Москва» действует льготный режим предпринимательской деятельности для инвесторов. Площадь шести площадок превышает 275 гектаров. Зона является лидером международных отраслевых рейтингов.

