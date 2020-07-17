Платёжная система Mastercard изменит правила конвертации валют

С 11 августа Mastercard начнёт проводить конвертацию валют по картам в долларах и евро по курсу на день проведения операции. Об этом говорится в письме этой международной платёжной системы российским банкам от 16 июля, пишет РБК.

Обычно конвертация при покупках в валюте, отличной о той, в которой выпущена карта, происходит с задержкой в несколько дней, то есть на дату расчёта между банками. С клиента могут списать больше, чем он планировал при покупке, если курс валюты изменится в худшую сторону.

Опрошенные издание эксперты говорят, что новое правило будет выгодно тем, кто расплачивается за границей долларовой и евровой картой в другой валюте, особенно если она подвержена сильной волатильности (например, турецкая лира, индонезийская рупия).

