ПФР: В 2020 году будут проиндексированы пенсии у 32 млн человек

Пенсионный фонд России напомнил об индексации пенсий с 1 января 2020 году. Так изменения размера пенсии коснется 32 млн человек, средняя сумма страховой пенсии неработающего пенсионера составит 16,5 тыс рублей, указано на сайте ПФР.

Индексация составит 6,6% для неработающих пенсионеров, что выше прогнозируемой инфляции по итогам уходящего года. Таким образом, размер фиксированной выплаты составит 5 686,25 рубля и стоимость пенсионного коэффициента 93 рубля.

Соответственно у большинства неработающих пенсионеров доход вырастет примерно на одну тысячу рублей в месяц, уточняет Утро.ру. Повышены будут и выплаты пенсионерам, которые в течение года завершат свою трудовую деятельность.