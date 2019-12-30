ПФР: В 2020 году будут проиндексированы пенсии у 32 млн человек
Пенсионный фонд России напомнил об индексации пенсий с 1 января 2020 году. Так изменения размера пенсии коснется 32 млн человек, средняя сумма страховой пенсии неработающего пенсионера составит 16,5 тыс рублей, указано на сайте ПФР.
Индексация составит 6,6% для неработающих пенсионеров, что выше прогнозируемой инфляции по итогам уходящего года. Таким образом, размер фиксированной выплаты составит 5 686,25 рубля и стоимость пенсионного коэффициента 93 рубля.
Соответственно у большинства неработающих пенсионеров доход вырастет примерно на одну тысячу рублей в месяц, уточняет Утро.ру. Повышены будут и выплаты пенсионерам, которые в течение года завершат свою трудовую деятельность.
В ПФР отмечают, что прибавка индивидуальна и зависит от размера получаемой пенсии – если на конец 2019 года она равняется 10 137 рублям, то после индексации увеличится на 669 рублей. Если же страховая пенсия по старости была равна 16 437 рублям, то индексация принесет 1 085 рублей в ежемесячный доход.
Страховые пенсии в январе будут повышаться в соответствии с введенным в 2019 году механизмом индексации сверх прожиточного минимума.
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