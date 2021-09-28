Песков заявил, что «Газпром» готов к новым долгосрочным контрактам

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что «Газпром» близок к историческому рекорду по объёмам поставок газа европейским потребителям, сообщает РИА Новости.

По его словам, российская компания работает на максимум и «готова рассматривать новые долгосрочные контракты»,

Комментируя цены на голубое топливо представитель Кремля отметил, что «специалистам понятны те факторы», которые являются причиной скачкообразного роста стоимости.

«Это объективные факторы, нам всем придется с ними дальше сталкиваться», - подчеркнул Песков.

Ранее был подписан контракт, согласно которому «Газпром» будет поставлять Венгрии 4,5 миллиарда кубометров газа в год, сообщает RT. Соглашение будет действовать до 2036 года.

