Песков заявил, что «Газпром» готов к новым долгосрочным контрактам
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что «Газпром» близок к историческому рекорду по объёмам поставок газа европейским потребителям, сообщает РИА Новости.
По его словам, российская компания работает на максимум и «готова рассматривать новые долгосрочные контракты»,
Комментируя цены на голубое топливо представитель Кремля отметил, что «специалистам понятны те факторы», которые являются причиной скачкообразного роста стоимости.
«Это объективные факторы, нам всем придется с ними дальше сталкиваться», - подчеркнул Песков.
Ранее был подписан контракт, согласно которому «Газпром» будет поставлять Венгрии 4,5 миллиарда кубометров газа в год, сообщает RT. Соглашение будет действовать до 2036 года.
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