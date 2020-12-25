Песков: цены на социально значимые товары на постоянном контроле Путина

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что ситуация с ценами находится на постоянном контроле главы государства и правительства, сообщает ТАСС.

По словам представителя Кремля, «осуществляется регулярный мониторинг на эту тему».

Комментируя данные Росстата, согласно которым, при сохранении цен на сахар и масло, подорожали отдельные категории продуктов, пресс-секретарь отметил, что «это следует анализировать экономистам».

«Вопрос только в том, происходит ли это в рамках сезонных колебаний цен или выходит за границы сезонных колебаний», - добавил Песков.

Ранее в ходе большой пресс-конференции президент РФ Владимир Путин заявил, что внутренние российские цены стали подтягивать к мировым, что «совершенно недопустимо», сообщает телеканал «360». При этом глава государства также объяснил, что где-то рост цен вполне объективен, ибо связан с курсовой разницей.

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ФОТО: РИА Новости/Екатерина Штукина
ТЕГИ:Цены На ПродуктыВладимир ПутинДмитрий Песков
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