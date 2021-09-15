Песков: рост цен на газ в Европе не имеет отношения к России

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что рост цен на газ в Европе не влияет на стоимость трубопроводного газа, который поставляет Россия, сообщает РИА Новости.

По его словам, «эти колебания и резкие скачки» до России не дойдут.

«К России эти процессы не имеют никакого отношения. Получатели трубного газа в Европе не подвержены этой волатильности, там цена рассчитывается по другой формуле», - отметил представитель Кремля.

Песков добавил, что сбалансировать цены на газ в Европе позволит «скорейший ввод «Северного потока - 2».

Ранее стоимость тысячи кубометров газа на фьючерсном рынке Европы впервые в истории составила 964 доллара, сообщает RT.

